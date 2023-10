POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß beim Abbiegen

Warendorf (ots) - Ein Rentner ist nach einem Zusammenstoß mit einem Jugendlichen Anfang der Woche in Sassenberg verletzt worden. Der 78-jährige Sassenberger fuhr am Montag (02.10.2023, 19.00 Uhr) mit seinem Pedelec auf dem Radweg parallel zur Straße Klingenhagen in Fahrtrichtung Milter Straße. Zeitgleich fuhr ein 16-jähriger Sassenberger mit seinem E-Scooter vom Parkplatz eines Geldinstitutes, um den Zebrastreifen ...

