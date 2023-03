Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: durchgeführte Verkehrs- und Personenkontrollen führen zu verschiedensten Feststellungen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots)

Am 16.03.2023 und dem Vormittag des 17.03.2023 führten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein mit Unterstützung der Kräfte der Bereitschaftspolizei verschiedenste Verkehrs- und Personenkontrollen durch.

Am 16.03.2023 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen im Bereich der Landstraße 68 zwischen Daun und Schalkenmehren. Hier wurden insgesamt acht niedrigschwellige verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt und verwarnt.

Am 17.03.2023 gegen 10:00 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein als Fahrzeugführer in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln stand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am 17.03.2023 gegen 12:25 Uhr wurde eine 28-jährige Frau aus dem Bereich der VG Kelberg als Fahrzeugführerin in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Frau unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln stand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am 17.03.2023 gegen 13:00 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann als Fahrzeugführer in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln stand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am 17.03.2023 gegen 13:20 Uhr wurde ein 17-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein im Rahmen einer Personenkontrolle im Kyllpark in Gerolstein festgestellt. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem jungen Mann geringe Mengen illegaler Betäubungsmittel festgestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Weiterhin wurden im Rahmen einer stationären Kontrollstelle am Vormittag des 17.03.2023 in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein insgesamt acht weitere niedrigschwellige verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt und verwarnt.

