Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Baucontainer

Ense - Niederense (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr und Donnerstag, 07:00 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Baustellencontainer an der Werler Straße ein. Zur Absicherung des Containers stand vor der Zugangstür ein Kettenbagger. Die Täter verschoben den gesamten Baucontainer um an die Tür zu gelangen. Sie brachen das Vorhängeschloss auf und entwendeten aus dem Container diverses Werkzeug. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell