Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrender Unfallzeuge gesucht

Lippstadt (ots)

Am 07.09.2023 kam es um 11 Uhr in der Luchtenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht einer unbekannten PKW-Fahrerin. Diese befuhr die Straße "Ostwall" in südliche Richtung. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 78-jährigen Lippstädterin. Die Fahrradfahrerin musste daraufhin stark abbremsen, verlor die Kontrolle und stürzte vom Fahrrad. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Die unbekannte PKW-Fahrerin fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Dame zu kümmern. Hinweise zur Unfallverursacherin liegen nur wenige vor:

- ca. 50-60 Jahre alt - vermutlich ein grünes Fahrzeug

Nach bisherigen Ermittlungen des Verkehrskommissariates hat sich ein bislang unbekannter Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, um die verletzte Radfahrerin gekümmert. Der Zeuge wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.(dk)

