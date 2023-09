POL-SO: Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung Jennifer H.

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es gegen 10:30 Uhr auf der Beckumer Straße zwischen der Jet-Tankstelle und dem Markant-Markt zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen, bei dem eine 90-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem Opel in Richtung Cappel fuhr. In Höhe der Unfallstelle kollidierte der mittig der Straße fahrende Opel mit einem entgegenkommenden Pkw. Der linke Außenspiegel des Opel wurde dabei beschädigt. Vermutlich wurde der ...

