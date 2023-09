Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Festnahmen

Soest (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 14 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Parkhaus in der Werkstraße. Eine 26-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann, beide aus Bad Sassendorf, waren mit zwei Männern in eine lautstarke Auseinandersetzung geraten. Als die Polizeibeamten hinzukamen, flüchteten die beiden Männer. Einer der beiden Flüchtenden, ein 33-jähriger Soester, konnte unmittelbar von den Einsatzkräften eingeholt und ergriffen werden. Auch der zweite Mann, ein 22-jähriger Bad Sassendorfer, wurde wenig später gestellt. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die vier Personen miteinander bekannt sind und schon in der Vergangenheit Streitigkeiten hatten. Der 22-Jährige trat den 23-Jährigen als er ihn gestern in Bahnhofsnähe wiedererkannte, gegen das Bein. Die 26-Jährige und ihr Begleiter entfernten sich zunächst, wurden aber letztendlich von den beiden Männern wieder eingeholt. Der 22-Jährige warf eine Pfeffermühle in Richtung der beiden Geschädigten, ohne dass diese getroffen wurden. Der 33-Jährige zückte schließlich ein Messer und führte Stichbewegungen in Richtung der 26-Jährigen aus, die unverletzt blieb. Bevor der 33-Jährige flüchtete, entriss er dem 23-Jährigen noch eine Jacke, die diesem aber im weiteren Verlauf durch die Polizeibeamten wieder ausgehändigt werden konnte. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell