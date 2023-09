Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Person verletzt sich bei Unfall leicht - Verursacher flieht

Soest (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es um 09:52 Uhr auf der Kreuzung Werler Landstraße/Senator-Schwartz-Ring zu einem Verkehrsunfall, wobei der Verursacher sich unerlaubt entfernt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der unbekannte Unfallverursacher die Werler Landstraße und beabsichtige an der Kreuzung nach links in den Senator-Schwartz-Ring abzubiegen. Dabei übersah er den von vorne kommenden 22-jährigen Fahrer eines Ford Fiesta. Dieser wollte die Kollision vermeiden und fuhr leicht nach rechts in die Umfriedung des Geländes vom Straßenverkehrsamt. Dabei verletzte sich der 22-jährige leicht.

Vom Unfallverursacher selbst gibt es keine Beschreibung. Lediglich vom Fahrzeug konnte ein Zeuge sowie der Geschädigte selbst sagen, dass es sich um ein Opel (SUV) in grau oder weiß gehandelt haben soll.

Das verunfallte Fahrzeug des Soesters musste abgeschleppt werden.

Wer Hinweise zu dem Flüchtigen machen kann, oder den Unfall selbst gesehen hat, meldet sich bitte bei der Soester Polizei unter 02921/91000. (mbs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell