Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht erbeten

Oberhausen (ots)

Am Dienstag (11.07.) parkte eine Verkehrsteilnehmerin in Oberhausen-Alsfeld ihren hellbraunen PKW (Marke: Opel Adam) gegen Nachmittag auf dem Parkplatz des "Luchs-Centers" (Luchsstraße) in Höhe des Discounters "Aldi". Erst am folgenden Morgen (12.07.) bemerkte sie an ihrer Arbeitsstelle erhebliche Beschädigungen auf der Beifahrerseite des Kleinwagens und rief die Polizei. Auf Nachfrage von Polizisten gab die Geschädigte an, dass sie nicht mehr wisse, ob andere Fahrzeuge neben ihr auf dem Parkplatz am Dienstagnachmittag gestanden haben.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats suchen Zeugen, die die Verkehrsunfallflucht beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

