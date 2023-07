Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht

Oberhausen (ots)

Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können: Am Donnerstag (06.07.), gegen 14 Uhr, wurde die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Mülheimer Straße gerufen. Ein Mann hatte etwas aus seinem Ford herausholen wollen, öffnete dazu die hintere linke Tür des Fahrzeugs und lehnte diese an sich an. Ein vorbeifahrender LKW erfasste die Fahrzeugtür, die dadurch in das Auto gedrückt wurde und auch die vordere Tür beschädigte. Der 30-jährige Mann wurde nicht verletzt, der LKW-Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein geschätzter Schaden von 10.000 Euro.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats suchen noch Zeugen, die die Verkehrsunfallflucht beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Fahrers geben können. Melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail bei Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.

