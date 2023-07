Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 25-Jähriger verursacht Karambolage - Sachschaden auf 67.000 Euro geschätzt

Durch einen lauten Knall wurden am Mittwochabend (05.07.) um 20:27 Uhr Anwohner in Oberhausen-Lirich aufgeschreckt. Zuvor befuhr nach ersten Ermittlungen der Polizei ein silberner Mercedes, wahrscheinlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit, die Wilmsstraße und beabsichtigte in die Wunderstraße abzubiegen. Dies gelang dem Fahrer nicht ganz: Das Heck brach aus und der 25-jährige Fahrer prallte mit seinem Pkw in mehrere geparkte Fahrzeuge, die durch die Wucht des Aufpralls ineinander geschoben wurden.

Während sich Streifenwagen auf dem Weg zur Unfallörtlichkeit machten, entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher zunächst und parkte seinen stark beschädigten Wagen auf einem Grünstreifen in der Nähe (Foto). Bei Eintreffen der Kräfte stellte sich der 25-jährige Mann (albanisch) den eingesetzten Beamtinnen und Beamten mit den Worten, dass doch kein großer Schaden entstanden sei - dieser wurde von den Polizisten auf etwa 67.000 Euro geschätzt.

Mit einem "Klick" rasteten schnell die Handschellen bei dem jungen Mann ein, nachdem klar wurde, dass er sich wahrscheinlich illegal in der BRD aufhielt. Im Nebensatz sei auch erwähnt, dass durchgeführte Drogen- und Alkoholvorabtests positiv reagierten. Der 25-Jährige wurde ins Gewahrsam verbracht; weitere Ermittlungen des zuständigen Kommissariats der Polizei Oberhausen laufen.

