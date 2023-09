Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person - Rettungshubschrauber im Einsatz

Rüthen-Kellinghausen (ots)

Am 12.09.2023 um 14:45 Uhr kam es auf der Kellinghauser Straße (L 536), ca. 300m vor dem Ortseingang Rüthen-Kellinghausen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person.

Ein 42-jähriger Geseker befuhr mit seinem Fahrzeug die Kellinghauser Straße in Fahrtrichtung Lippstadt. Dabei sei er, laut Zeugenaussagen, in starken Schlangenlinien gefahren, so dass es kurz vor dem Unfall fast zu einer Kollision mit einem weiteren Fahrzeug gekommen wäre. In Höhe der Unfallstelle fuhr der Geseker mit seinem Skoda dann in den Gegenverkehr und stieß mit dem VW eines 23-jährigen, ebenfalls aus Geseke kommenden zusammen.

Dabei drehte sich das Auto des 23-jährigen auf die Seite. Der Fahrzeugführer konnte allerdings selbständig sein Fahrzeug verlassen und wurde durch die bereits eingetroffenen Rettungskräfte erstversorgt.

Der 42-jährige mutmaßliche Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur mit schwerem Gerät der Feuerwehr befreit werden. Seine Verletzungen waren derart schwer, dass ein Rettungshubschrauber hinzugezogen werden musste. Dieser flog ihn in die nächstgelegene Spezialklinik.

Aufgrund der Fahrweise des Unfallverursachers kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Alkohol oder Betäubungsmittel zu sich genommen hat. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Kellinghauser Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (mbs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell