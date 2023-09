Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230903 - 1015 Frankfurt - Sachsenhausen: Tötungsdelikt - 64-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagmorgen, den 2. September 2023, kam es in Sachsenhausen in einem Mehrfamilienhaus zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung. Ein 79-Jähriger kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus, wo er verstarb. Ein 64-jähriger Tatverdächtiger konnte vor Ort festgenommen werden.

Gegen 08:30 Uhr ging über den Notruf eine Meldung ein, dass in einem Haus im Heimatring eine Person mit Stichverletzungen liegen würde. Vor Ort fanden alarmierte Polizeibeamte einen schwer verletzten Mann in einem Keller auf, welcher umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde, jedoch aufgrund der erlittenen Verletzungen dort verstarb.

Der Tatverdächtige, ein 64-jähriger Mann, welcher sich von dem Haus entfernte, konnte beim Eintreffen der Polizei widerstandslos festgenommen werden.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgrund eines Tötungsdelikts aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Der Tatverdächtige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

