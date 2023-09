Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230903 - 1014 Frankfurt - Heddernheim: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 40-jähriger Einbrecher verschaffte sich in der Nacht zu Samstag (02.09.2023) in Heddernheim gewaltsam Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft und entwendete aus diesem mehrere Packungen Zigaretten. Im Rahmen der Fahndung gelang die Festnahme des Mannes.

Aufmerksame Anwohner informierten die Polizei gegen 0:15 Uhr über einen Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter der Olof-Palme-Straße. Umgehend begaben sich mehrere Streifenteams zu der gemeldeten Anschrift und nahmen die Umstellung des Gebäudes vor. Augenscheinlich hatte der Unbekannte nach seinem gewaltsamen Zutritt in dem Geschäft einen Zigarettenbehälter aufgebrochen. Anhand von Videozeichnungen konnte wenig später ein auf die Personenbeschreibung zutreffender Mann an der U-Bahnstation Heddernheim von Polizeibeamten kontrolliert und festgenommenen werden. Der 40-jährige Mann hatte 9 Packungen Zigaretten im Wert von 90 Euro einstecken, welche sichergestellt wurden. Für den polizeibekannten Wiederholungstäter ging es nach der Festnahme in die Haftzellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell