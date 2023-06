Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B194, Klein Plasten (LK MSE)

Waren (ots)

Am 09.06.2023 gegen 14:20 Uhr befuhr ein 73-jähriger mit seinem Pkw Mercedes die B 192 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Waren. In der Ortslage 17192 Klein Plasten bog dieser nach rechts auf die B 194 in Richtung Stavenhagen ab. Dabei kam er aus bislang unbekannten Ursache zu weit nach links in den Gegenverkehr und kollidierte hier zunächst mit einem PKW BMW eines 25-Jährigen, der die B 194 aus Richtung Stavenhagen kommend befuhr. In der weiteren Folge streifte der Verursacher einen hinter dem BMW befindlichen Pkw Skoda eines 61-jährigen seitlich und stieß im Anschluss frontal mit einem dahinter befindlichen LKW Mercedes zusammen. Der 25-Jährige BMW Fahrer wurde durch den Unfall schwer und der 61-Jährige Skoda-Fahrer leichtverletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Schaden von ca. 50.000EUR Die B 194 musste für ca. 3 Stunden vollgesperrt werden. Der Pkw BMW und der Lkw waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Zur Klärung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Alle genannten Personen sind deutsche Staatsangehörige.

