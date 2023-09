Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230903 - 1013 Frankfurt - Heddernheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am vergangenen Freitag (01.09.2023), als eine Autofahrerin im Erich-Ollenhauer-Ring offenbar die Kontrolle über Fahrzeug verlor und anschließend mit mehreren Fahrzeugen kollidierte. Mehrere Personen wurden verletzt.

Eine 44-jährige Frau befuhr gegen 14:55 Uhr mit einem Pkw der Marke Suzuki die Abfahrt zum Erich-Ollenhauer-Ring von der Dillenburger Straße kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie in der Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und streifte einen Renault, mit dem eine 50-Jährige auf dem Erich-Ollenhauer-Ring unterwegs war. Im weiteren Verlauf drehte die 44-Jährige ihren Pkw und beschleunigte unkontrolliert in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem BMW, in dem sich ein ebenfalls 44-jährige Frau und ein 1-jähriges Kleinkind befanden. Der BMW prallte durch den Zusammenstoß auf einen parkenden Linienbus, indem ein Busfahrer pausierte. Der Suzuki rollte anschließend weiter und prallte gegen eine Laterne und eine Sitzbank, an der das Fahrzeug letztlich zum Stehen kam.

Die 44-Jährige Suzuki-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ihre 17-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.

Die 44-jährige Fahrerin des BMW erlitt leichte Verletzungen. Sie kam zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus, wurde aber ebenso wie das 1-jährige Kind wieder entlassen.

Die 50-jährige Renault-Fahrerin sowie der 28-jährige Busfahrer blieben unverletzt.

Sowohl der Suzuki als auch der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

