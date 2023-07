Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Region - Ortsschilder geklaut

Innerhalb weniger Tage entwendeten Unbekannte Ortsschilder in Bärenbach, Krummwälden, Heiningen und Jebenhausen.

Ulm (ots)

Bereits am 22.07.2023 wurde das fehlende Ortsschild der Gemeinde Bärenbach dem Polizeirevier Eislingen gemeldet. Unbekannte entwendeten das Verkehrszeichen, welches im Bereich einer Kapelle in Fahrtrichtung Ottenbach angebracht war.

Am 29.07.2023 wurde dem Polizeirevier Göppingen gemeldet, dass zwei weitere Ortschilder entwendet wurden. Dabei handelte es sich zum einen um das Ortsschild der Gemeinde Heiningen in der Jebenhäußer Straße. Zum anderen handelte es sich um das Ortsschild der Gemeinde Jebenhausen entlang der K1424 aus Richtung Heiningen kommend. Die Unbekannten verbogen hier zusätzlich die Befestigungspfosten.

Dem Polizeirevier Eislingen wurde am 30.07.2023 erneut ein fehlendes Ortsschild gemeldet. Die Täter entwendeten das Schild der Gemeinde Krummwälden. Das Ortsschild befand sich in der Ottenbacher Straße in Fahrtrichtung Ottenbach.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeireviere Eislingen und Göppingen haben die Ermittlungen nach den unbekannten Tätern aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Göppingen unter Tel. 07161/632360 entgegen. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden.

++++1470443, 1527745, 1530779

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell