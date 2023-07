Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Scheckkarte unterschlagen

In den vergangen Tagen hatte ein Unbekannter in Göppingen mit einer aufgefundenen Scheckkarte Waren erschlichen.

Wie der Polizei bekannt wurde, hatte eine 23-Jährige ihre Scheckkarte am vergangenen Mittwoch (26.7.) verloren. Die Frau war gegen 16.30 Uhr in der Schützenstraße und in der Jahnstraße unterwegs, als ihr die Karte abhandenkam. Sie ließ die Karte umgehend sperren. Wenig später hatte der unehrliche Finder die Karte in betrügerischer Absicht mehrfach verwendet und dabei an Tabakautomaten Waren erlangt. Jetzt ermittelt die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) wegen Fundunterschlagung und Betrug.

