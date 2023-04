Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschwindigkeitsmessungen

Billeben (ots)

Am Donnerstag führte die Nordthüringer Polizei eine stationäre Geschwindigkeitsmessung an einer Umleitungsstrecke der Bundesstraße 4 in der Ortslage Billeben durch. Knapp 600 Fahrzeuge durchliefen die Kontrollstelle. Insgesamt 37 Fahrzeugführer hielten sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Trauriger Spitzenreiter war der Fahrer eines Ford. Seine festgestellte Geschwindigkeit betrug 130 km/h. Dies hat nun ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld zur Folge.

