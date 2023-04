LPI-NDH: ERGÄNZUNG: Personenfahndung: Wo sind Asel C. und Ronnya-Michelle P.?

Mühlhausen (ots) - Im Bereich der Ammerschen Landstraße querte am Mittwochnachmittag eine 58-Jährige mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn. Hierbei stieß sie mit einem Auto zusammen und wurde schwer verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Klinikum verbracht. Warum es zum Unfall kam ermittelt nun die Polizei. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

