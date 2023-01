POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein betrunkener Pkw-Fahrer ist am Mittwoch, 25. Januar 2023, gegen 23:40 Uhr, in Lemwerder von der Polizei kontrolliert worden. Die Beamten waren auf der Hauptstraße in Richtung Delmenhorst unterwegs und wurden auf einen vor ihnen fahrenden BMW aufmerksam. Dieser wurde in Schlangenlinien geführt und war auffällig langsam unterwegs. Bei der ...

mehr