POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand in einem Wohnhaus im Landkreis Oldenburg

Gemeinsam mit einem Sachverständigen für Brandursachen haben Ermittler der Polizei am Mittwoch, 25. Januar 2023, den Brandort in der Ludwig-Erhard-Straße in Sandkrug aufgesucht.

Die Begehung des Wohnhauses ergab, dass der Brand im Eingangsbereich entstanden ist. Es ist von Brandstiftung als Ursache auszugehen. Aufgrund des maroden Zustandes des nicht mehr bewohnbaren Hauses wird lediglich von einem Schaden in Höhe von 20.000 Euro ausgegangen.

Anwohner gaben an, dass das Haus bereits in der Vergangenheit von Unberechtigten als sogenannter "Lost Place" besichtigt wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass das Feuer am Samstag, 21. Januar 2023, bei einer solchen Begehung entstanden ist. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

+++ Pressemitteilung von Sonntag, 22. Januar 2023 +++

Sonnabend, 21.01.2023, gegen 22:25 Uhr

26209 Hatten, Sandkrug, Ludwig-Erhard-Straße Zur genannten Zeit kommt es in einem älteren Haus (parzellenähnliche Bauweise) aus ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand. Die umgehend alarmierte Feuerwehr (Hatten, Sandkrug, Wardenburg, Eversten-West) erscheint mit 53 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort und kann den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein vorsorglich alarmierter Rettungswagen kommt nicht zum Einsatz, da das Haus derzeit unbewohnt ist und sich niemand darin aufhielt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

