Ein Besitzer verhinderte am Sonntag, dass ein Unbekannter in Geislingen an der Steige einen Roller entwendete.

Um 2.25 Uhr machte sich ein Unbekannter an einem Kleinkraftrad in der Kantstraße zu schaffen. Der Roller stand auf der Straße in unmittelbarer Nähe der Wohnung des Besitzers. Der nahm Geräusche wahr und sah nach draußen. Dabei bemerkte er einen Mann, wie dieser sich an dem Roller zu schaffen machte. Der Zeuge schrie laut und hatte den Dieb so gestört. Noch bevor er den Roller knacken konnte, rannte der Unbekannte davon. Bei dem Versuch den Roller zu knacken, hat der Dieb bereits das Lenkradschloss und auch den Lenker beschädigt. Dies fiel dem Besitzer erst später auf und er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die sucht jetzt nach einem Mann, der ca. 175 cm groß ist. Der Unbekannte war von schlanker Statur und mit einem schwarzen Pullover bekleidet. Er trug einen schwarzen Helm. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen.

