Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230903 - 1018 Frankfurt - Innenstadt: Ladendiebin festgenommen - Beute in Wohnung gebunkert

Frankfurt (ots)

(dr) Aufmerksame Zivilbeamte bemerkten am Freitagnachmittag (01.09.2023) auf der Zeil eine ihnen aus der Vergangenheit bereits bekannte Ladendiebin, die offensichtlich wieder Beute machen wollte. Sie hefteten sich an ihre Fersen und sollten mit ihrem Riecher Recht behalten.

Gegen 14:35 Uhr beobachteten sie die 34-jährige Frau, wie sie auf der Zeil in einem Parfumgeschäft einen Diebstahl beging. Als sie das Geschäft bereits verlassen hatte und in der Nähe ein Wohnhaus betreten wollte, ließen die Beamten bei ihr die Handschellen klicken. Bei ihrer Festnahme fanden sie 13 Parfumverpackungen auf. Die folgenden Ermittlungen führten die Fahnder dann zu einer Wohnung, in der sie weiteres Diebesgut vermuteten. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung trafen die Beamten auf eine ehemalige Mittäterin. In der Wohnung fanden sie schließlich 63 originalverpackte Parfums auf. Insgesamt beschlagnahmten sie Duftwasser im Wert von rund 10.000 Euro.

Da es sich bei der Wohnung nur um eine Scheinanschrift der Beschuldigten handelte, verbrachten die Beamten die 34-Jährige aufgrund ihrer Wohnungslosigkeit in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell