Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brennender Lastkraftwagen - eine verletzte Person

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend (22.06.2023) kam es auf der BAB 2 zwischen den Anschlussstellen Recklinghausen-Ost und Recklinghausen-Süd in Fahrtrichtung Oberhausen zum Brand eines Lastkraftwagens.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 19:15 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehreinsatzkräfte schlugen die Flammen aus der Fahrerkabine und die gesamte Zugmaschine stand in Vollbrand.

Ein Übergreifen des Brandes auf den Auflieger konnte durch den schnellen Löscheinsatz verhindert werden. Anschließend wurde der Brand kontrolliert abgelöscht. Da die Zugmaschine unterhalb der Brücke an der Alten Grenzstraße in Flammen stand wurde die Brückenstruktur von den Einsatzkräften gekühlt. Ein Statiker wurde im Anschluss hinzugezogen, um die Brandauswirkungen an der Brücke zu bewerten.

Der Fahrer des LKW's wurde verletzt vom Rettungsdienst versorgt. Um 20:55 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Im Einsatz befand sich der Löschzug der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, der Löschzug Altstadt und der Löschzug Suderwich. Für die Dauer des Einsatzes sicherte der Löschzug Suderwich mit der Drehleiter ergänzend zum Löschzug Ost den Grundschutz für weitere, zeitgleiche Einsätze im Stadtgebiet Recklinghausens.

Zur Brandursache, Höhe des Sachschadens und Ergebnisse des Statikers verweisen wir auf die polizeilichen Auskünfte in eigener Zuständigkeit.

