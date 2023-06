Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brand in Garage droht auf Wohngebäude überzugreifen - keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am Samstag (03.06.2023) kam es in Recklinghausen-Suderwich zu einem Brandeinsatz. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 13:57 Uhr zur Friesenstraße in den Stadtteil Suderwich alarmiert. Während der Anfahrt der ersten alarmierten Kräfte von der Feuer- und Rettungswache häuften sich die Notrufe in der Kreisleitstelle. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drohte ein Brand in einer Garage auf ein direkt benachbartes Wohngebäude überzugreifen, was zu einer Alarmstufenerhöhung führte. Die Garage stand in Vollbrand.

Der Brand in der Garage wurde anschließend mit drei Löschrohren abgelöscht. Ein Bewohner, der noch eigene Löschversuche unternommen hatte, wurde durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus transportiert werden und blieb unverletzt. Das Übergreifen des Brandes auf das Wohngebäude konnte erfolgreich verhindert werden, allerdings gab es Raucheintrag in das Gebäude.

Im Anschluss an die Löschmaßnahmen wurde das Gebäude durch die Feuerwehr mittels Hochleistungslüftern von Rauchgasen befreit. Da die Standsicherheit der Garage nicht eingeschätzt werden konnte, wurde diese im weiteren Verlauf weiträumig abgesperrt. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar.

Der Einsatz dauerte bis circa 17:00 Uhr an. Im Einsatz befanden sich die Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, die ehrenamtlichen Löschzüge Suderwich und Altstadt, der Einsatzführungsdienst sowie der Rettungsdienst mit einem RTW und einem Notarzt. Durch den Löschzug Alstadt wurde im weiteren Verlauf, zusammen mit einer Drehleiter, der Grundschutz für das weitere Stadtgebiet im Falle weiterer Einsätze abgesichert.

Zur Schadenshöhe und Brandursache kann die Feuerwehr keine Auskunft geben und verweist auf die polzeiliche Auskünfte in eigener Zuständigkeit.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell