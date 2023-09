Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Großeinkauf ohne zu bezahlen - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am 12. September, um 08:00 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft Am Bahnhof zu einem Räuberischen Diebstahl. Zwei bisher unbekannte Täter verließen das Geschäft mit einem befüllten Einkaufswagen über die Eingangstür ohne zu bezahlen. Ein 45-jähriger Mitarbeiter beobachtete den Diebstahl und nahm die Verfolgung auf. Einer der Täter flüchtete mit einem dunkel blauen Motorroller. Den anderen Täter konnte der Mitarbeiter auf dem Parkplatz am Arm ergreifen. Dieser riss sich los und stieg auf ein Fahrrad. Der Mitarbeiter hielt das Fahrrad fest und forderte den Täter auf stehen zu bleiben. Schließlich flüchtete er zu Fuß und wurde von seinem Mittäter mit dem Motoroller abgeholt. Sie flüchteten gemeinsam in Richtung Fußgängerzone. Den befüllten Einkaufswagen ließen sie auf dem Parkplatz des Geschäfts zurück. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Beide zwischen 20 bis 29 Jahre alt, circa 175 bis 185 cm groß und ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der beiden Flüchtigen hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Baseball-Jacke mit weißen Ärmeln. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (ja)

