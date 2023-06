POL-S: Brand in Notunterkunft

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Ein unbekannter Peugeot-Fahrer ist am Dienstagnachmittag (20.06.2023) in einem Kreisverkehr in der Landauer Straße mit einem Toyota zusammengestoßen und anschließend davongefahren. Ein 51 Jahre alter Fahrer eines weißen Toyotas war gegen 15.45 Uhr in der Landauer Straße in Fahrtrichtung Kaiserslauterer Straße unterwegs. Im Kreisverkehr kam es zur Kollision mit einem von der Deidesheimer ...

