POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Lippstadt (ots) - Am 07.09.2023 kam es um 11 Uhr in der Luchtenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht einer unbekannten PKW-Fahrerin. Diese befuhr die Straße "Ostwall" in südliche Richtung. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 78-jährigen Lippstädterin. Die Fahrradfahrerin musste daraufhin stark abbremsen, verlor die Kontrolle und stürzte vom Fahrrad. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Die ...

mehr