POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter fotografierte Neunjährige im Intimbereich - Wer kennt diesen Mann?

Bad Honnef (ots) - Die Bonner Polizei fahndet nach drei bislang unbekannten Männern, nachdem in der Nacht zu Sonntag (08.10.2023) in Bad Honnef eine 24-jährige Frau sexuell belästigt wurde. Zur Tatzeit gegen 00:45 Uhr ging die Geschädigte von der Bahnhofstraße über einen Fußweg in Richtung Mühlenpfad. Drei Männer, die zuvor vor einem Supermarkt an der ...

mehr