POL-BN: Rheinbach: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen

Am vergangenen Wochenende wurden der Bonner Polizei mehrere Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Rheinbach gemeldet.

Im Zeitraum zwischen Freitag (06.10.2023), 16:00 Uhr und Samstag (07.10.2023), 09:00 Uhr, kam es in der Straße Burgacker zu einem Einbruchsversuch. Unbekannte waren zur Tatzeit auf den Balkon einer Mehrparteienhauswohnung gelangt und hatten versucht, die Balkontüre aufzuhebeln. Zutritt zur Wohnung wurde nicht erlangt.

Eine Urlaubsabwesenheit nutzten Einbrecher, um in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Eichendorffweg einzubrechen. Zwischen dem 30.09.2023, 12:00 Uhr und 17:00 Uhr am Samstagnachmittag waren die Unbekannten über eine aufgehebelte Balkontüre in die Räume gelangt.

Am Sonntagmorgen (08.10.2023) wurde in der Regerstraße ein weiterer Einbruch festgestellt. Zwischen 17:00 Uhr am Freitagabend (06.10.2023) und dem Entdeckungszeitpunkt wurde dort ebenfalls die Balkontüre einer Mehrparteienhauswohnung aufgehebelt.

Ein weiterer Einbruch mit der gleichen Tatbegehungsweise ereignete sich zwischen 15:30 Uhr am Freitagnachmittag (06.10.2023) und 18:10 Uhr am Sonntagabend (08.10.2023) in der Berliner Straße. Auch dort war die Balkontüre einer Wohnung aufgehebelt worden.

In allen Fällen gelang es den Tätern, unbemerkt vom Tatort zu fliehen. Ob bei den vollendeten Einbrüchen etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft Tatzusammenhänge und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

