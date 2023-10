Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Kriminalpolizei ermittelt nach Sexualdelikt - Zeuge gesucht

Bad Honnef (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach drei bislang unbekannten Männern, nachdem in der Nacht zu Sonntag (08.10.2023) in Bad Honnef eine 24-jährige Frau sexuell belästigt wurde.

Zur Tatzeit gegen 00:45 Uhr ging die Geschädigte von der Bahnhofstraße über einen Fußweg in Richtung Mühlenpfad. Drei Männer, die zuvor vor einem Supermarkt an der Bahnhofstraße standen, folgten ihr in den Fußweg und umzingelten sie. Nach bisherigen Feststellungen soll einer der etwa 30-35 Jahre alten Männer sie dann sexuell belästigt haben. Als ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam wurde und die drei Unbekannten aufforderte, von der Geschädigten abzulassen, gingen diese wieder in Richtung Bahnhofstraße davon. Der Zeuge, von dem bislang nur der Vorname "Sam" bekannt ist, begleitete die 24-Jährige daraufhin zu ihrer Wohnanschrift, von wo aus sie die Polizei verständigte. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen der drei Männer, die zwischen 1,85-1,90 m groß gewesen sein sollen. Zwei von ihnen werden darüber hinaus mit heller, einer mit dunkler Hautfarbe beschrieben.

Das zuständige Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen und bittet insbesondere den noch unbekannten Zeugen, sich zu melden. Die Ermittler fragen: Wer hat die beschriebenen Männer in der Nacht zu Sonntag in Tatortnähe gesehen? Wer kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise an 0228 15-0 oder KK12.Bonn@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell