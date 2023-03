Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein mit THC

Grünstadt (ots)

Falsche Personalien gab der Mann zunächst an, der gestern, 09.03.23, in eine Verkehrskontrolle geriet. Bei der Kontrolle stellte sich neben den richtigen Personalien für die Polizeibeamten heraus, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem zeigte er Auffälligkeiten, die den Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung erzeugten. Der Urin-Teststreifen zeigte THC positiv an. Dem 33-Jährigen wurde aufgrund dessen eine Blutprobe entnommen und entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

