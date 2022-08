Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Gefährlicher Verlust von Ladung

Namborn (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es zu einer gefährlichen Verkehrssituation auf der L133 in Namborn-Furschweiler. Hierbei befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus Nohfelden die L133, in Fahrtrichtung Hofeld-Mauschbach. In einer dortigen Linkskurve kam dem PKW-Führer ein grüner Traktor mit Mist entgegen. Dieser durchfuhr die Kurve so schnell, dass Mist auf und durch das geöffnete Fahrzeugdach ins Fahrzeug geschleudert wurde. Ein nachfolgender Kleinbus wurde ebenfalls erheblich durch den umherfliegenden Mist verunreinigt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

