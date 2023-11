Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nächtliche Fahrt endet in Leitplanke

Schleifreisen (ots)

Am frühen Morgen des 09.11.2023 fuhr die 62-jährige Fahrzeugführerin aus Hessen mit ihrer 30-jährigen Beifahrerin in ihrem Pkw Chevrolet auf dem rechten Fahrstreifen auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz. Gegen 00:50 Uhr geriet die Chevrolet-Fahrerin auf Grund von Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. In der weiteren Folge kam der Pkw Chevrolet auf dem Standstreifen zum Stehen. Die 62-jährige Chevrolet-Fahrerin und ihre 30-jährige Beifahrerin wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum zur weiteren ärztlichen Behandlung verbracht. Der Pkw Chevrolet war durch ein fehlendes Vorderrad und die entstandenen Frontschäden nicht mehr fahrbereit, sodass ein Abschleppdienst angefordert wurde, um das Fahrzeug zu bergen. An der rechten Schutzplanke entstand ebenfalls unfallbedingter Sachschaden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

