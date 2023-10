Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Pedelec im Vorgarten aufgefunden, Zeugenhinweise werden benötigt

Schwerte (ots)

Am 12.09.2023 wurde bei einem Bürger im Garten in der Straße Hohlweg in Schwerte ein Pedelec der Marke Zündapp Typ Z510 in dunkelgrau aufgefunden. Das Fahrrad konnte bisher über die Rahmennummer nicht zugeordnet werden. Wir bitten den Inhaber oder Zeugen die Angaben zu dem Fahrrad machen können, sich bei der Polizeiwache Schwerte, Telefonnummer 02304 - 921 3320 oder 921 0 zu melden.

