Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Glücksburg - Sexueller Übergriff auf ältere Dame, Polizei sucht Zeugen

Glücksburg (ots)

Am Mittwoch (01.03.23), um 00.15 Uhr, befand sich eine ältere Dame in ihrer Küche in ihrer Wohnung in der Bahnhofstraße in Glücksburg, als ein fremder Mann an ihr Küchenfenster klopfte und vorgab, aufgrund eines Unfalls Hilfe zu benötigen. Die Seniorin öffnete dem Mann daraufhin die Wohnungstür, woraufhin dieser direkt eintrat. In der Wohnung wurde er sexuell übergriffig, woraufhin die Seniorin dem Mann Ohrfeigen verpasste und ihn laut aufforderte, dies zu unterlassen. Nachbarn wurden auf den Lärm aufmerksam, woraufhin der unbekannte Mann fluchtartig die Wohnung verließ und auf seinem Fahrrad in unbekannte Richtung flüchtete.

Er wird wie folgt beschrieben:

-männlich -ca. 40-50 Jahre alt -ca. 175 cm groß und schlank -kurze blonde Harre, kein Bart -bekleidet mit heller Hose, braun/beiger Windjacke, Schiebermütze -Fahrrad (vermutlich Rennrad)

Das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat vor oder nach der Tat einen Mann in Glücksburg oder Umgebung beobachtet, auf den die Täterbeschreibung zutrifft? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 an die Ermittler zu wenden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell