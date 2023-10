Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Hallenbad

Bergkamen (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zum Hallenbad Am Stadion.

In der Zeit von Freitagmittag (06.10.2023) bis Montagmorgen (09.10.2023) drangen sie in den Eingangsbereich ein und hebelten einen Süßigkeitenautomaten auf. Der Versuch, den Kassenautomaten ebenfalls aufzuhebeln, scheiterte.

Die Einbrecher durchsuchten die weiteren Räume und öffneten Schränke und Schubladen. Nach bisher vorliegenden Informationen erbeuteten die Täter zumindest Bargeld und zwei Musikboxen.

Bereits in der Nacht zum 27.09.2023 waren Unbekannte in das Hallenbad eingedrungen und hatten den Süßigkeitenautomaten aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht. Hier hatten Anwohner gegen 4 Uhr bis 4.30 Uhr verdächtigte Stimmen gehört, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise zu beiden Sachverhalten bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell