Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Polizei Unna sucht Eigentümer eines Fahrrades

Werne (ots)

Am Sonntag, 24.09.2023 gegen 22.15 Uhr konnte eine Polizeistreife in Werne beobachten, wie eine Person auf der Capeller Straße zwei Fahrräder schob. Beim Erblicken des Streifenwagens warf die Person die Räder weg und flüchtete unerkannt. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Eines der Fahrräder konnte bereits am Folgetag wieder an die Eigentümerin ausgehändigt werden, da es in der Innenstadt gestohlen wurde. Zu dem anderen Fahrrad, es handelt sich um ein weißes Serious Rockville, liegt bisher keine Anzeige vor.

Wir suchen Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrrad geben können. Falls Sie Informationen haben, kontaktieren Sie bitte die Polizei in Werne unter der Telefonnummer 02389 921 3420 oder 921 0 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

