Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bergkamen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (07.10.2023) gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Görlitzer Straße in Bergkamen eingebrochen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Goldschmuck sowie eine Uhr. Hierbei wurden sie vermutlich gegen 20.20 Uhr von den zurückkehrenden Wohnungsnehmern gestört, sodass die unbekannten Täter zu Fuß flüchten konnten. Dabei soll es es sich um 2 Täter gehandelt haben, die allerdings nicht beschrieben werden können. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen leider ohne Erfolg.

Relevante Erkenntnisse erbittet die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder -9210.

