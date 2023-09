Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Worms (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es um kurz vor 5 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Ein Bewohner wurde evakuiert. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im 2. OG aus. Der darin befindliche Bewohner konnte die Wohnung selbstständig verlassen, musste jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Die Wormser Kriminalpolizei hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

