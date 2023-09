POL-PDWO: Warnung vor betrügerischen Schockanrufen aus Callcentern

Worms (ots) - Am Morgen des 31.08.stellte ein Autobesitzer fest, dass sein in der Eckenbertstraße abgestellter Wagen aufgebrochen worden war. Die Täter hatten die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und einige Gegenstände aus dem Auto mitgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter ...

