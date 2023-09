POL-PDWO: Auto aufgebrochen

Flörsheim-Dalsheim (ots) - Am Abend des 30.08.2023 gegen 21:45 Uhr befährt ein 33-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße 271 von Flörsheim-Dalsheim kommend in Fahrtrichtung Ober-Flörsheim. In einer Linkskurve kommt er sodann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der dortigen Leitplanke. Durch den Aufprall wird das Fahrzeug im Anschluss über die Fahrbahn und in den ...

mehr