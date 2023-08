Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Flörsheim-Dalsheim (ots)

Am Abend des 30.08.2023 gegen 21:45 Uhr befährt ein 33-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße 271 von Flörsheim-Dalsheim kommend in Fahrtrichtung Ober-Flörsheim. In einer Linkskurve kommt er sodann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der dortigen Leitplanke. Durch den Aufprall wird das Fahrzeug im Anschluss über die Fahrbahn und in den angrenzenden Weinberg geschleudert, wo es schließlich zum Stehen kommt.

Durch den Verkehrsunfall entsteht Totalschaden am Pkw. Der Fahrer wird schwer - jedoch nicht lebensgefährlich verletzt ins Klinikum Worms verbracht.

Da sich während der Verkehrsunfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des 33-Jährigen ergeben, wird ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Da derzeit Hinweise bestehen, dass ein zweites, bislang unbekanntes, Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen sein könnte, bittet die Polizei Unfallzeugen darum, sich bei der Polizei in Worms unter der Rufnummer 06241 - 8520 zu melden

