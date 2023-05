Polizei Hamburg

POL-HH: 230519-1. Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach Überfall auf Kiosk in Hamburg-Lohbrügge

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.05.2023, 08:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Lohbrügge, Binnenfeldredder, Einkaufszentrum (EKZ)

Nach einem weiteren Überfall auf einen Kiosk im Hamburger Stadtteil Lohbrügge fahndet die Polizei nunmehr öffentlich nach dem Unbekannten und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinsichtlich des Ursprungssachverhalts wird auf die vorangegangene Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5508003, verwiesen.

Da die bisherigen polizeilichen Maßnahmen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, erließ das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern aus einer Überwachungskamera.

Der mutmaßliche Räuber wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 175 bis 180 cm groß - schlank - bekleidet mit einer dunklen Jacke (möglicherweise ein Windbreaker der Firma "Unfair Athletics"), einer dunklen Jogginghose, einem dunklen Kapuzenpullover und Sneakern der Firma "New Balance" - "maskiert" mit einer blauen FFP2-Maske

Die Strafverfolgungsbehörden gehen weiterhin davon aus, dass der Täter auch für einen Überfall auf denselben Kiosk am 11.05.2023 (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5507100) in Betracht kommt. Darüber hinaus prüfen die Ermittler des Raubdezernats der Region Bergedorf (LKA 173) auch Zusammenhänge zu Taten in den vergangenen Wochen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell