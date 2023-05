Polizei Hamburg

POL-HH: 230517-2. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Hamburg (ots)

Zeit: 19.05.2023 - 21.05.2023; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Wochenende finden neben kleineren Aufzügen und Versammlungen in der Innenstadt auch mehrere Großveranstaltungen statt. Es muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Unter dem Motto "20 Jahre Hamburg Harley Days" findet von Freitag bis Sonntag die dreitägige Veranstaltung wie gewohnt auf dem Gelände des Großmarktes Hammerbrook statt, zu der mehrere zehntausend Gäste erwartet werden. Darüber hinaus läutet traditionell eine gemeinsame Motorradausfahrt mit etwa 2.500 Bikerinnen und Bikern am Sonntag das Ende des Events ein.

Für die etwa 25 Kilometer lange Route ist es in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr erforderlich, mehrere Verkehrsmaßnahmen einzuleiten. Darüber hinaus wird von 13:00 Uhr an für etwa zwei Stunden die Amsinckstraße in Richtung stadtauswärts zwischen Högerdamm und Heidenkampsweg voll gesperrt.

Weitere Informationen sind unter https://www.hamburgharleydays.de/ zu finden.

Dazu können erforderliche Arbeiten der Energiewerke Hamburg in der Amsinckstraße und auch die Zweitligabegegnung des Hamburger SV gegen die SpVgg Greuther Fürth zu weiteren Verkehrseinschränkungen führen.

Besucherinnen und Besucher der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

