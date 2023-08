Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Unfallflucht kam es am gestrigen Donnerstagabend. Gegen 23:15 Uhr kam ein zunächst unbekannter Verursacher beim Rechtsabbiegen von der Feuerbachstraße in die Böcklingstraße von der Fahrbahn ab und streifte eine angrenzende Grundstücksmauer. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem PKW unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Anwohnerin beobachtete den Verkehrsunfall und verständigte die Polizei, sodass ein 38-jähriger Wormser schließlich ermittelt werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

