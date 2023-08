Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verlorene Ladung führt zu Verkehrsunfall

Eich (ots)

Weil Ladung unzureichend gesichert war, kam es am gestrigen Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 11:10 Uhr war ein 55-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Alzey-Worms mit seinem Anhänger auf der L437 in Richtung Gimbsheim unterwegs. Aufgrund unzureichender Sicherung löste sich ein Teil eines auf dem Anhänger transportierten Sofas, welches in der Folge die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Fahrzeugs beschädigte. Dessen Fahrerin, eine 81-jährige Frau aus dem Landkreis Alzey-Worms, wurde dabei leicht verletzt. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

