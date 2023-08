Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Brennende PV-Anlage auf Wohngebäude

Arnsberg (ots)

Eine, auf dem Dach eines Wohnhauses, verbaute PV-Anlage führte am Mittag des 01.August zu einem Feuerwehreinsatz. Die Bewohner des Hauses hatten Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert.

In der Straße 'Am Widey' im Stadtteil Holzen angekommen, wurde die betroffene Anlage sofort mit einem C-Rohr gekühlt. In der Zwischenzeit wurde die, aus Neheim alarmierte, Drehleiter in Stellung gebracht um mit der Wärmebildkamera das Dach und die Anlage zu kontrollieren.

Die PV-Anlage wurde im weiteren Verlauf abgeschaltet und die betroffenen Platten demontiert.

Die Einheiten aus Holzen, Herdringen und die beiden Hauptwachen waren mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell