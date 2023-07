Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: STADTWEITE JAHRESÜBUNG DER JUGENDFEUERWEHR

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Arnsberg (ots)

Bei sonnigem Wetter fand in diesem Jahr die Jahresübung der Jugendfeuerwehr der Stadt Arnsberg statt. Nach der Übergabe der Urkunden an die Mitglieder, welche im nächsten Halbjahr in den aktiven Dienst wechseln, setzten sich die Jugendfeuerwehrmitglieder in Marsch.

Angenommen war ein Feuer im Hochregallager der Firma Wepa in Müschede. Um das Feuer einzudämmen und das Übergreifen auf weitere Produktionsbereiche zu verhindern musste ein umfangreicher Löschangriff vorgenommen werden. Bei der anschließenden Besprechung am Gerätehaus der Löschgruppe Müschede wurde die Leistung der Jugendlichen bei einer Bratwurst gelobt.

Der Leiter der Feuerwehr Martin Känzler unterstrich die Wichtigkeit der Nachwuchsförderung und dankte der Firma Wepa dafür, dass das Betriebsgelände für diese umfangreiche Übung zur Verfügung gestellt wurde.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell