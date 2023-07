FW-AR: SIRENENALARM; WALDBRAND IN ARNSBERG-HERDRINGEN

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

WALDBRAND IN ARNSBERG-HERDRINGEN

Arnsberg

Herdringen. Am Sonntagabend liefen die Sirenen in Herdringen. Die Feuerwehr wurde zu einem Waldbrand in einem Waldstück an der Märkischen Straße alarmiert.

Es brannten ca. 4m² Waldboden, welcher schnell gelöscht werden konnte. Durch das schnelle Eingreifen der Mitglieder des Löschzuges Herdringen konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Falls Sie einen Brand im Wald entdecken, ist es sehr wichtig die Feuerwehr sofort zu informieren. Nach Möglichkeit zeigen Sie der Feuerwehr, von der nächsten Waldeinfahrt aus, den Weg zur Brandstelle. So können Waldbrände schnell gefunden und bekämpft werden.

